يواصل سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 19/4/2021 ، الارتفاع بفعل انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية .

الذهب صعد الى 0.1 % إلى 1777.65 دولارا للأوقية (الأونصة) في المعاملات الفورية بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/ شباط عند 1783.55 دولارا

عقود الذهب الأمريكية الآجلة انخفضت لـ 0.1 % إلى 1777.80 دولارا للأوقية

نزول الدولار يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية"، وفقا مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق ، موضحاً ان" هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير"

نزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى

للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % إلى 25.79 دولارا للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2782.68 دولارا، في حين زاد البلاتين 0.1 % إلى 1204.12 دولارات