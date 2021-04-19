نادي الأسير: أربعة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم ثلاثة أسرى رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين 19/4/2021، إن الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، مضرب عن الطعام منذ (33) يومًا، والأسير #سائد_أبو_عبيد (41 عامًا) من جنين مضرب عن الطعام منذ (15) يومًا، فيما يواصل الأسير #مصعب_الهور (33 عامًا) من الخليل إضرابه منذ (8) أيام، و #مهند_العزة (45 عامًا) من بيت لحم منذ (8) أيام.

وبيّن نادي الأسير أن الأسرى سواركه، وأبو عبيد، والهور، يواصلون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، بينما يواصل الأسير العزة المُعتقل منذ عام 2010، والمحكوم بالسّجن (13) عامًا، إضرابه، مطالبًا بنقله من زنازين سجن "جلبوع".

ولفت إلى أن الأسير سواركه يقبع في زنازين سجن "عسقلان"، والأسيرين أبو عبيد، والهور في زنازين سجن "النقب"، بينما يقبع الأسير العزة في زنازين سجن "جلبوع".

وأضاف إلى أن الأسرى، سواركه، وأبو عبيد، والهور، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، حيث أمضى الأسير سواركه ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات، بينما أمضى الأسير أبو عبيد قرابة الـ(12) عامًا، والأسير الهور قرابة العشر سنوات.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير سواركه في شهر تموز العام الماضي، وأصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.

والأسير أبو عبيد كان قد اُعتقل في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب.

أما الأسير الهور (33 عامًا)، فهو معتقل منذ شهر تشرين الأول 2019، وقد صدر بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداريّ منذ تاريخ اعتقاله، وهو متزوج وأب لطفل.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ، وتستخدمها على نطاق واسع بحقّ الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون "عوفر، مجدو، والنقب"، بينهم قاصران، وثلاث أسيرات.