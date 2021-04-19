 4 إصابات في حريق اندلع في أحد شقق أبراج الكرامة شمال غزة

4 إصابات جراء حريق اندلع في أحد شقق أبراج الكرامة شمال غزة

أصيب أربعة مواطنين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بحالات اختناق جراء حريق اندلع في شقتهم بأحد أبراج الكرامة السكنية، شمال قطاع غزة.

وبينت طواقم الدفاع المدني انها تلقت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حالة اختناق إلى المستشفى وتعاملت مع ثلاثة آخرين في المكان تعرضوا لاختناق، بسبب حريقا نشب في شقة بأحد أبراج الكرامة، ناتج عن عبث أطفال بألعاب نارية.

وطالبت العلاقات العامة والإعلام الأهالي بمتابعة أطفالهم جيدا خلال شهر رمضان المبارك، وتوعيتهم بخطورة العبث بالألعاب والمفرقعات النارية .

وناشدت الجهات المسؤولة بمتابعة بائعي هذه الألعاب والمفرقعات، ومصادرتها لمنع حدوث حرائق لا تحمد عواقبها.