تفاصيل حملة خصم شركة الكهرباء بغزة

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلان في شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، محمد ثابت، عن إطلاق حملة جديدة لكافة أنواع الاشتراكات.

ونشر ثابت على صفحته على الفيس بوك إعلاناً حول حملة جديدة لكافة أنواع الاشتراكات.

وقال ثابت:" منح خصم 25% من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير لكافة الشرائح شريطة دفع المبلغ المتبقي دفعة نقدية واحدة والتحول للسداد الآلي أو مسبق الدفع، وألا يقل صافي المبلغ الإجمالي المطلوب عن 1000 شيكل بعد خصم غرامات التأخير."

– لا يمنح الخصم على الفاتورة الشهرية الأخيرة في حال عدم وجود متأخرات عليها.

– يستثنى المشتركين الذين استفادوا من الخصم بعد تاريخ 1/1/2018 باستثناء (خصم كورونا 10% على الفاتورة الشهرية).

– الحملة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط .

– خاضع لشروط وأحكام الحملة.