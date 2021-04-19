جنود "إسرائيليون" معاقون  بسبب عمليات المقاومة يطالبون بإعادة تأهيلهم

جدد المئات من معاقي جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذين أصيبوا في عمليات المقاومة، مطالبتهم حكومة الاحتلال لتلبية مطالبهم وتقديم المساعدة لهم.

وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية، أن المئات من معاقي جيش الاحتلال خرجوا في مظاهرة أمام مقر وزارة جيش الاحتلال في "تل أبيب"، احتجاجًا على تقصير حكومة الاحتلال في تقديم المساعدة لهم.

وطالب المتظاهرون باستبدال القائمين على قسم إعادة تأهيل المعاقين في وزارة الجيش، نظرًا لتقاعس هؤلاء في معاملتهم كما ينبغي وبسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات من أصيبوا بصدمة القتال.

وبحسب القناة، كان من بين المتظاهرين أقرباء الجندي الإسرائيلي السابق إتسيك سعيديان، الذي أضرم النار بنفسه عشية يوم ذكرى قتلى حروب ومعارك إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقالت القناة: إنه من المتوقع تنظيم مظاهرة أخرى اليوم قبالة سبعة مكاتب لقسم التأهيل التابع لوزارة الجيش الإسرائيلي.

من جهته، قال مدير عام وزارة جيش الاحتلال أمير إيشل أن "70٪ من المعاقين في جيش الاحتلال تم تأهيلهم.

وأضاف وفق موقع "والا": "هذا نجاح، ليس فشلاً، لكنه لا يكفي، أريد رعاية 100٪ لآلاف الأشخاص".

فيما دعا وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع وزاري عاجل للموافقة على إصلاح فوري لتحسين معاملة المعاقين في الجيش.

وقال غانتس وفق موقع "والا" العبري: "ليس لدي شك في أننا سنضع السياسة جانبًا ونتحد من أجل صالح المعاقين والمصابين في الجيش الإسرائيلي.