أسهل طريقة لعمل القطايف في المنزل

تعد القطايف من أكثر أطباق الحلويات التي يجب أن تزين مائدة شهر رمضان المبارك، حيث تبحث ربات المنزل عن طريقة سهلة لصنعها في المنزل.

ونقدم لكم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل لضمان سلامتها.

مدة التحضير 20 دقيقة

مدة الطهي 10 دقائق

الأفراد 5 أشخاص

مقادير عجينة القطايف 5

٢ كوب دقيق

١/٢ كوب سميد ناعم

٣ ملعقة كبيرة سكر

١ ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

١ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

١/٢ ملعقة صغيرة ملح

٣/٤ ١ كوب ماء دافئ

١ ملعقة صغيرة ماء الزهر

مقادير القشطة في القطايف 5

١/٢ ١ كوب حليب

١ كوب كريمة سائلة

١/٤ كوب دقيق

١/٤ كوب نشا

٣ ملعقة كبيرة سكر

١ ملعقة كبيرة ماء الزهر

مقادير المكسرات في القطايف 5

١/٢ كوب بندق مجروش

١/٢ كوب جوز الهند

١/٢ كوب زبيب

١ ملعقة صغيرة قرفة

زيت ذرة أو سمن أو خليط منهما للقلي

للتقديم شيرة (قطر، شربات)

طريقة عمل القطايف

1 طريقة عجينة القطايف: في إبريق الخلاط ضعي الدقيق، السميد، السكر، الخميرة، البيكنج باودر، الملح، الماء و ماء الزهر، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تحصلي على عجينة سائلة القوام

2 دعي العجينة في مكان دافئ إلى أن ترتاح لمدة ٣ ساعات مع التقليب بين الحين و الآخر لتفرغي العجينة من الفقاعات المتكونة فيها أثناء التخمير

3 سخني صاج سميك على نار متوسطة ليصبح ساخناً جداً، احضري صينية واسعة و ضعي فيها فوطة قطنية نظيفة

4 اسكبي عجينة القطايف على الصاج لتكوني قرص متوسط الحجم أو حسب المقاس الذي تفضلين، أتركي القرص على الصاج بدون تحريك أو تقليب إلى أن تتكون فقاعات على سطح القرص و اتركيه إلى أن يجف السطح تماماً، باستعمال ملعقة معدنية عريضة انقلي قرص القطايف على الفوطة في الصينية، أكملي سكب بقية الأقراص لتنتهي كمية العجينة، غطي أقراص القطايف بالفوطة لحين تحضير الحشو.

5 القشطة: نضع الحليب في وعاء سميك القاعدة متوسط الحجم، الكريمة، الدقيق، النشا و السكر، قلبي المواد بمضرب شبك يدوي ليذوب النشا و السكر، ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن تغلي القشطة و تصبح سميكة القوام، دعي القشطة للطهي لمدة دقيقة أو دقيقتين إلى أن تتماسك و تتجانس، دعي القشطة تبرد تماماً قبل الاستعمال لحشو القطايف.