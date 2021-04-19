قفزة لسعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

قفز سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قرار المركزي بخفض العملة.

وقال متعاملون إن الليرة السورية ارتفعت الاثنين 19/4/2021، حيث جرى تداولها عند حوالي 2990 أمام الدولار.

وأضافوا أن التحسن جاء بعد أن رفعت سوريا سعر الصرف الرسمي يوم الخميس إلى 2512 للدولار من 1256 مما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.

والسعر الحالي لليرة السورية في السوق السوداء هو الأقوى منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

والأحد، هو أول يوم تداول رسمي بعد أن رفع البنك المركزي السعر الرسمي للدولار.

ويسعى قرار المركزي السوري إلى جذب التحويلات الأجنبية وتدفقات رأس المال من المغتربين السوريين بعيدا عن السوق السوداء.

وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستشجع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم من خلال البنوك الرسمية بدلا من السوق السوداء حيث تتم معظم التعاملات بالعملات الأجنبية.

وكانت الليرة قد وصلت لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 4700 مقابل الدولار الشهر الماضي قبل فرض قيود صارمة على رأس المال والتشديد على تجار الصرافة.

وشهدت الفترة الماضية عمليات مصادرة لملايين الدولارات بدعوى استخدامها في المضاربة في السوق السوداء مما ساعد على استقرار السوق.

وأصبح الاقتصاد السوري الذي تضرر بسبب الحرب يعتمد على الدولار بشكل كبير حيث يحاول الناس حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم وزاد من الصعوبات حيث يكابد السوريون لتوفير نفقات الغذاء والطاقة والأساسيات الأخرى.