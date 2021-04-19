شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 19/4/2021 استقراراً في الاسعار وسط انخفاض الدولار الأمريكي عالميًا ، وسط ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

سعر الذهب في فلسطين من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 19/4/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 187.56 شيكل $57.21

سعر الذهب عيار 22 171.93 شيكل $52.44

اسعار الذهب عيار 21 164.12 شيكل $50.06

اسعار الذهب عيار 18 140.67 شيكل $42.91

سعر الذهب عيار 14 109.41 شيكل $33.37

سعر الذهب عيار 12 93.78 شيكل $28.60

اسعار أوقية الذهب 5,833 شيكل $1,779

اسعار جنيه الذهب 1,313 شيكل $400.45

اسعار كيلو الذهب 187,560 شيكل $57,206

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, April 19, 2021 07:51 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

17 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12

14 إبريل 183.28 160.38 137.47 106.92 91.64

13 إبريل 184.92 161.81 138.69 107.87 92.46

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83

11 إبريل 184.66 161.58 138.50 107.72 92.33

10 إبريل 184.67 161.59 138.51 107.73 92.34

9 إبريل 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32