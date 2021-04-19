الاحتلال يعتقل قيادياً من حماس من طولكرم ويُبعد قيادياً فتحاوياً عن القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 19/4/2021 ، الأسير المحرر والقيادي في حركة "حماس" عدنان الحصري "56" عاماً بعد مداهمة منزله في مخيم طولكرم ، بالاضافة الى مداهمة منزل عضو إقليم حركة "فتح" في القدس عاهد الرشق وسلمته قراراً بالابعاد عن القدس.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنزل القيادي الحمساوي، وصادروا كافة أجهزة الاتصال من أفراد العائلة.

والقيادي الحصري أسير محرر أمضى ما يزيد عن 12 عامًا في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل بضعة أشهر بعد اعتقال إداري دام 15 شهرًا.

ومن جهة اخرى سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عضو إقليم حركة "فتح" في القدس عاهد الرشق، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وقال الرشق إن سلطات الاحتلال اقتحمت منزله في وقت سابق من الليلة، وأبلغته أنه سيتم تسليمه قرارا آخر بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.