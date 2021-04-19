استقرار سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم الاثنين 19/4/2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

ودخلت ميزانية العراق حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان البرلمان العراقي أقر مشروع موازنة 2021، وتضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وتوقعوا ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي صباح اليوم الاثنين، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1479.50 دينار.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل صباح اليوم الاثنين نحو 1481 دينارا، وهو نفس السعر في البصرة.

وسجل سعر الدولار صباح اليوم الاثنين في أربيل نحو 1482.75 دينار.

وسجل سعر الدولار في السليمانية نحو 1482.50 دينار، وفي الحارثية سجل نحو 1480 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي صباح اليوم الاثنين 1758.16 دينار للشراء، و1759.12 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2029.18 دينار للشراء، و2035.49 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 390.56 دينار للشراء، و390.65 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 398.81 دينارا للشراء، و398.90 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4851.90 دينار للشراء، و4868.21 دينار للبيع.

وأفادت النشرة اليومية لمزاد البنك المركزي، لبيع وشراء العملات الأجنبية، اليوم، بانخفاض المبيعات بنسبة 4.65%، لتصل الى 196 مليون 842 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.