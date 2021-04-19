صعود سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

صعد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19/4/2021، خلال التعاملات الصباحية، وفق تجار بالسوق.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 895.32 جنيه، مقابل 883.5 جنيه الأحد، مسجلا زيادة قدرها 11.82 جنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لدى التجار ومحلات الصاغة إلى 783.40 جنيه، مقابل نحو 773 جنيها، بزيادة 10.4 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 671.49 جنيه، مقابل 662.5 جنيها أمس الأحد.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي ، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 522.27 جنيه، وجرام الذهب عيار 12 سجل 447.66 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 373.05 جنيه.

الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 27874.21 جنيه (1777.29 دولار)، مقابل 27916.79 جنيه (1780 دولارا) في ختام تعاملات أمس الأحد

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 6267.2 جنيه، مقابل 6184 جنيها أمس الأحد.