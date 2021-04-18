تضارب الأنباء حول وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

تضاربت الأنباء مساء اليوم الأحد 18/4/2021، حول وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا أمس.

وكان حسابا القرضاوي الموثقان بموقعي "تويتر" و"فيسبوك"، قد أكدا إصابته بفيروس كورونا، كما أكده نجله الشاعر عبد الرحمن.

وتناولت العديد من الصفحات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الشيخ القرضاوي عن عمر ناهز 94 عاماً.

ولم تؤكد عائلته أو أي من صفحات الشيخ القرضاوي النبأ.

ووفق منشور وتغريدة، بحسابي الشيخ، فإنه "تبين إصابة سماحة الشيخ يوسف القرضاوي (95 عاما) بكورونا، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

بدوره، قال نجله، عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: "تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا".

وأضاف: "الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء".