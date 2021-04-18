قبل وفاته: العميد حجازي يكشف ما قاله الشهيد سليماني ليلة استشهاده

أعلن حرس الثورة الإسلامية اليوم الأحد 18/4/2021، وفاة العميد محمد حسين حجازي نائب قائد قوة القدس إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وكان العميد محمد حجازي قد تحدث عن آخر لقاء جمعه مع قائد قوة القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني في لبنان قبل ليلة من استشهاده: قائلاً:"في تلك الليلة كنا في لبنان وكان لديه (الشهيد سليماني) طمأنينة عجيبة، وكان مستعجلاً في الوقت عينه، جرت العادة أن يبقى ليلة عندنا، هذه المرة قال لا أستطيع البقاء أريد الذهاب.

وأضاف:"وقعت أحداث كثيرة في تلك الليلة، وأجرى اتصالاً مع ابنة الشهيد عماد مغنية، فسألته إلى أين أنت ذاهب، أجابها "أنا ذاهب إلى مقتلي".

وتابع: "في تلك اللحظة شككت بنفسي هل ما سمعته صحيح أم لا ؟ ونٌقل لي لاحقًا أنه في الطريق من لبنان الى سوريا كان دائما يذكر الله، ثم يمازح السائق ورفاقه. كان ينتظر شيئًا ما، لا أعلم إن كان يعلم أم لا ! لكنه كان ينتظر شيئًا ما.

وقال حجازي:"كان متجهًا الى سوريا وبقي في لبنان ليلة واحدة، قالوا له إن هناك مخاطر أمنية، وكنا نشعر بالقلق حوله، لكن هو كان لديه اعتقاد بأن الإجراءات والاحتياطات الأمنية لا ينبغي لها أن تكون سببًا لمنع القيام بالمهمات، إنجاز المهمة هي الأولى. لكن لم يكن أحد ليصدق أن ترامب المجنون سيُقدم بشكل علني على مثل هذه الخطوة."