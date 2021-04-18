موعد آذان الفجر في شهر رمضان - غزة اليوم السابع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:00 م
18 ابريل 2021
موعد آذان المغرب في شهر رمضان - غزة اليوم السابع
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امساكية شهر رمضان المبارك 2021  وموعد آذان الفجر في قطاع غزة فلسطين في اليوم السابع ، حيث يحرص الصائمون على البحث امساكية رمضان في غزة لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

ونقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور ، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا .

         

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