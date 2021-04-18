سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 19/4/2021

استقر سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية في سوريا صباح اليوم الاثنين 19/4/2021 وفق نشرة "جمعية الصاغة.

بينما تراجعت أسعار المعدن النفيس في السوق السورية، مع انخفاض سعر الدولار.

وانخفض سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة، الاثنين، لدى السوق الموازية ليصل إلى 3075 ليرة للشراء، و3150 ليرة للبيع

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، يوجد السعر الرسمي وفق نشرة "جمعية الصاغة" وسعر السوق، وهو مرتبط بسعر الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا صباح اليوم الاثنين عند نحو 150 ألفا و500 ليرة للشراء، و151 ألف ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 128 ألفا و929 ليرة للشراء، و129 ألفا و429 ليرة للبيع.

سعر السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات صباح اليوم الاثنين في السوق السورية نحو 165 ألفا و211 ليرة للشراء، و170 ألفا و339 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 144 ألفا و624 ليرة للشراء، و149 ألفا و113 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية الاثنين نحو 124 ألفا و37 ليرة للشراء، و127 ألفا و887 ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات صباح اليوم الاثنين نحو 104 آلاف و994 ليرة للشراء، و108 آلاف و253 ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات الصباحية صباح اليوم الاثنين في السوق السورية نحو 5 ملايين و146 ألفا و775 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و306 آلاف و503 ليرات للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و158 ألفا و24 ليرة للشراء، ونحو مليون و193 ألفا و963 ليرة للبيع.

السعر العالمي

وعالميا، صعدت أسعار الذهب، الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، لأعلى مستوياتها في 7 أسابيع، لتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

وجاء صعود أسعار المعدن النفيس بدعم من الإقبال على الذهب بالإضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا ضعف الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1777.30 دولار.