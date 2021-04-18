سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 18/4/2021

شهد سعر الذهب في العراق مساء اليوم الأحد 18/4/2021، استقراراً في تعاملاته، في ظل الهدوء السائد في سوق العملات.

واستقرت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد اليوم الأحد، عند نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعالمياً، صعدت أسعار الذهب، الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، لأعلى مستوياتها في 7 أسابيع، لتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

أسعار الذهب في العراق

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الأحد نحو 83 ألفا و436 دينارا (57.15 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 76 ألفا 483 دينارا (52.39 دولار).

بينما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم الأحد عند نحو 73 ألفا و8 دنانير (50.01 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فاستقر مساء اليوم الأحد عند نحو 62 ألفا و578 دينارا (42.87 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء اليوم الأحد عند نحو 48 ألفا و671 دينارا (33.34 دولار).

بينما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق مساء اليوم الأحد عند نحو 41 ألفا و718 دينارا (28.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في العراق مساء اليوم الأحد نحو 2 مليون و594 ألفا و846 دينارا (1778 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق مساء اليوم الأحد نحو 584 ألفا و63 دينارا (400.09 دولار).

السعر العالمي

عالميا، قفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) الجمعة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1777.30 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "نتجه لزيادة صوب مستوى 1800 دولار، وأضاف شهدنا تخلي العديد من المستثمرين عن بعض المراكز بسبب بعض عمليات البيع التقنية المفرطة التي رأيناها مع عوائد سندات الخزانة، وقدم هذا هنا بالفعل خلفية قوية لاستمرار أسعار الذهب في الارتفاع".

وحامت عوائد السندات الأمريكية القياسية قرب أدنى مستوى في شهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، بينما تراجع الدولار مقابل عملات منافسة.

وجاء صعود الذهب رغم بيانات أظهرت قوة في مبيعات التجزئة الأمريكية وانخفاضا كبيرا في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية.