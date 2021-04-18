بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة مع لقاء القمة الكروية بين فريق الاهلي والزمالك.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الجوي بالعاصمة المصرية في اطار منافسات الاسبوع الرابع المؤجلة من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بسبب مشاركات كلا الفريقين في المنافسات الافريقية والدولية ويمكن متابعة المباراة علي قنوات اون تايم اسبورت.

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك

يدخل نادي الزمالك الى لقاء القمة وهو متصدر للدوري المصري الممتاز وذلك بسبب انه خاض اربعة عشر مباراة حتى الان وقد تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في عشر مباريات من المباريات الاربعة عشر التي خاضها مع التعادل في ثلاث مباريات وانهزم في مباراة واحدة ليتوقف رصيده عند ثلاث وثلاثين نقطة وإن كان مازال متواجدا على قمة الدوري المصري الممتاز في انتظار أن يخوض النادي الاهلي المصري مبارياته المؤجلة بسبب مشاركاته في دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للاندية.

مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

أما النادي الاهلي المصري فما زال متواجدا في المركز الرابع برصيد سبع وعشرين نقطة حيث يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة ليلتحق بنادي الزمالك وفي حال تمكن نادي الأهلي المصري من تحقيق الفوز في مؤجلات فإنه يتصدر الدوري المصري الممتاز حيث لم ينهزم النادي الاهلي في اي مبارياته حتى الآن وتمكن من تحقيق الفوز في ثماني مباريات بالإضافة إلي التعادل في ثلاث مباريات ليتوقف رصيده عند سبع وعشرين نقطة وفي حال تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة الليلة فانه يقلل الفارق بينه وبين نادي الزمالك الي ثلاث نقاط فقط.

بطاقة مباراة الزمالك ضد الاهلي

البطولة : الدوري المصري .

الجولة : الاسبوع ٤ .

الملعب : استاد القاهرة الدولي .

ا لتعليق الصوتي : مدحت شلبي وأيمن الكاشف (ON Time 1) + حاتم بطيشة ومؤمن حسن (ON Time 2) .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

اون تايم سبورت .

الموعد : الساعة 09:30 مساءا (GMT 2+) .