لجنة الانتخابات توفر 11 مركزاً لاقتراع 150 ألف مقدسي

أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن حوالي 150,000 ناخب مقدسي مؤهل للاقتراع لا يحتاجون إلى موافقة الاحتلال "الإسرائيلي" لعملية الاقتراع ومن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس.

وأشارت اللجنة في بيان لها الى أنها وفرت أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

وأوضحت أن علمية الاقتراع التي من المفترض أن تتم في ستة مراكز بريد في مدينة القدس المحتلة تتسع لحوالي 6300 مقدسي، أرسلت السلطة طلباً لسلطات الاحتلال من أجل الموافقة على اقتراعهم.

كما ذكرت أن حوالي 60 مقدسيا ترشحوا في القوائم الانتخابية المختلفة.

واستنكرت لجنة الانتخابات حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لمرشحين للمجلس التشريعي.

ونبهت اللجنة الى أنه في حالة التأكد من عدم وصول رد من الاحتلال قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية.

وستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين – مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.