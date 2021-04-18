بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري

يبحث عشاق الدائرة المستديرة، عن البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الأهلي al zamalek vs al ahly سيكون عشاق كرة القدم المصرية على موعد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة مع لقاء القمة الكروية بين فريق الاهلي والزمالك وهي المباراة التي ستقام علي استاد القاهرة الجوي بالعاصمة المصرية في اطار منافسات الاسبوع الرابع المؤجلة من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بسبب مشاركات كلا الفريقين في المنافسات الافريقية والدولية ويمكن متابعة المباراة علي قنوات اون تايم اسبورت.

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

يدخل نادي الزمالك الى لقاء القمة وهو متصدر للدوري المصري الممتاز وذلك بسبب انه خاض اربعة عشر مباراة حتى الان وقد تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في عشر مباريات من المباريات الاربعة عشر التي خاضها مع التعادل في ثلاث مباريات وانهزم في مباراة واحدة ليتوقف رصيده عند ثلاث وثلاثين نقطة وإن كان مازال متواجدا على قمة الدوري المصري الممتاز في انتظار أن يخوض النادي الاهلي المصري مبارياته المؤجلة بسبب مشاركاته في دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للأندية.

مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

أما النادي الاهلي المصري فما زال متواجدا في المركز الرابع برصيد سبع وعشرين نقطة حيث يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة ليلتحق بنادي الزمالك وفي حال تمكن نادي الأهلي المصري من تحقيق الفوز في مؤجلات فإنه يتصدر الدوري المصري الممتاز حيث لم ينهزم النادي الاهلي في اي مبارياته حتى الآن وتمكن من تحقيق الفوز في ثماني مباريات بالإضافة إلي التعادل في ثلاث مباريات ليتوقف رصيده عند سبع وعشرين نقطة وفي حال تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة الليلة فانه يقلل الفارق بينه وبين نادي الزمالك الي ثلاث نقاط فقط.

بطاقة مباراة الزمالك ضد الاهلي

🏆البطولة : الدوري المصري .

🏅الجولة : الاسبوع ٤ .

🏟️الملعب : استاد القاهرة الدولي .

🎤التعليق الصوتي : مدحت شلبي وأيمن الكاشف (ON Time 1) + حاتم بطيشة ومؤمن حسن (ON Time 2) .

📺القنوات الناقلة : اون تايم سبورت .

⌚الموعد : الساعة 09:30 مساءا (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الاحد ( 18 – 04 – 2021 ) .

⚽النتيجة : الزمالك 0-0 الاهلي . مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد ٣٣ نقطة من ١٤ مباراة بينما يحتل الأهلي حامل اللقب المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة من ١١ مباراة.