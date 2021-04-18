فتوى هامة من الشيخ صبري لمن يقصد القدس ويمنعه الاحتلال من الوصول لها

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين الشيخ عكرمة صبري أن من قصد مدينة القدس، ومنع بفعل الحواجز يصلي حيث يصل وله أجر الوصول للمسجد الأقصى.

جاءت فتوى الشيخ صبري خلال حديث لإذاعة صوت القدس، بعد منع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الجمعة الماضي عشرات الألاف من المصلين الوصول للمسجد بفعل حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم العسكري بالضفة المحتلة.

وأكد الشيخ صبري، أنه لا يخفى على أحد أن الاحتلال طامع في المسجد الأقصى المبارك، ولا يروق له رؤية عشرات ألاف المصلين الزاحفين للمسجد فيحاول أن يشوش على المسلمين صلاتهم.

ولفت الشيخ صبري، أن إلى أولى إجراءات التضييق كان بقطع اسلك مكبرات الصوت منذ لحظة اعلان ثبوت هلال رمضان، ثم استمرت حملة الملاحقات والاعتقالات ليلا عقب صلاة التراويح.

ونوه إلى أن الاحتلال استدعي الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد للتحقيق، رغم التضييق سيظل المصلين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى رغم الحواجز العسكرية.