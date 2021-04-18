سلاح الجو "الإسرائيلي" في مناورة حربية على أرض اليونان

‏أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال، بان سلاح الجو الإسرائيلي يشارك طائرات حربية في مناورة تقام على أرض اليونان، بدأت اليوم الأحد، إلى جانب عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم الاحتلال، إنه سيتم التدرب على سيناريوهات عدة لمعارك جوية وهجمات جو-أرض، والتعامل مع تهديدات صاروخية أرض-جو متقدمة، ضف إلى سيناريوهات القتال داخل أراضي العدو.

وأضاف أن المناورة (إنيوخوس) التي تشارك فيها عشرات الطائرات الحربية، تأتي لتعزيز التعاون بين الجيوش المشاركة في إطار المحافظة على التدريبات من هذا النوع، وتبادل الخبرات بين الجيوش، لتحسين القدرات لتمكين الاستعداد لمواجهة سيناريوهات قتالية مختلفة.