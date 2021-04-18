5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتمديد اعتقال

دخل اليوم خمسة أسرى أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير أمجد طقاطقة من بلدة بيت فجار دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر قرابة الـ8 أشهر، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 6 مرات و20 عامًا، حينما اُعتقل كانت ابنته الكبرى سماح تبلغ من العمر عام ونصف، وابنته الصغرى أناهيد ثلاثة أشهر.

الأسير جمال محمد مسلم أبو هداف من مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، دخل عامه الثامن عشر منذ اعتقاله عام 2004 علما انه محكوم بالسجن 21 عامًا.

الأسير خالد محمد عوض حمدان (40 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/ 4/ 2004، وهو محكوم بالسجن 15 عامًا.

الأسير محتسب مصطفى حمدان حمايل (33 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دحل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/ 4/ 2004، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.

الأسير عبد الله محمد أحمد هادية (35 عاماً) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 12 عاماً، وغرامة مالية قدرها (20.000) شيكل، دخل عامه الخامس منذ اعتقاله عام 2017.

من جهة أُخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير باجس وصفي أبو راتب من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف العام، والأسير رجب دقة من مدينة اللد في الداخل، بالسجن الفعلي 6 سنوات، بتهمة تصوّير بطارية القبة الحديدية ومنشآت أمنية لصالح المقاومة الفلسطينية وهو معتقل منذ 15 شهراً.

وجدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير إبراهيم عيسى شلالدة من بلدة سعير للمرة الثالثة على التوالي لمدة ستة أشهر، وذلك قبل يوم من موعد إطلاق سراحه.

ومددت المحاكم اعتقال الأسير علاء أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس حتى الأربعاء المقبل، والأسير عصمت ناصر فايز من جنين لمدة شهرين، والأسير فراس مجدي مسعود من نابلس لمدة شهر ونصف.

وافرج الاحتلال عن الأسير عبد الرحمن شعيبات من بيت لحم بعد (11) شهرًا من الاعتقال الإداري، خاض خلالها إضراباً عن الطعام استمر 34 يومًا، والفتى المقدسى يوسف قباني بشرط الحبس المنزلي 10 أيام، وتوقيع كفالة مالية بقيمة 2000 شيكل.