اخطارات اسرائيلية بوقف ترميم مقبرة اسلامية شرق يطا

أفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اخطرت اليوم الأحد 18-4-2021 بوقف العمل والبناء في المقبرة الإسلامية شرق يطا.

وأوضح العمور إن قوات الاحتلال داهمت تجمع الديرات شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والصيانة في المقبرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هددت القائمين على عملية الترميم أنه في حال الاستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفيذ أمر إزالة للمقبرة بشكل سريع.

يذكر أن المقبرة المذكورة ليست جديدة، وهي مستخدمة منذ عدة أعوام وتخدم عددا من التجمعات في منطقة المسافر، والأعمال التي يتم تنفيذها هي أعمال صيانة وإضافة لعدد من القبور.