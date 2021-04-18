سبب وفاة الكاتب الصحفي حازم منير

توفي مساء اليوم الأحد 18-4-2021 الكاتب الصحفي حازم منير بعد 17 يومًا من الصراع مع فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر أيمن عبد المجيد اعلن وفاة الكاتب الصحفي، حازم منير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

قال عبد المجيد عبر صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ما أقسى هذه الأيام التي تفجعنا برحيل الأحبة الواحد تلو الآخر.. رحل منذ دقائق إلى دار البقاء، الأستاذ والزميل الغالي، الكاتب الصحفي القدير، الوطني المخلص، الخلوق، حازم منير، بعد صراع 17 يوما مع كورونا اللعين بالعناية المركزة".

وأضاف عبد المجيد: "نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم مع النبيين والشهداء والصديقين، ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان".