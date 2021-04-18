رابط الاستعلام عن منحه الـ500 جنية للعمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي ، ولقد سجل موقع جوجل الشهير عمليات بحث عالية على رابط فحص الأسماء لمنحة 500 جنية للعمال غير المنتظمة في الجمهورية العربية المصرية ، وهذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم ستجيب عن استفساراتكم كلها ، تابع معنا حتى النهاية .

وفي مصر لاقت المقالة بعنوان رابط الاستعلام عن منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي ، حيث خصصت السلطات هذه المنحة الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد إذ يبحث العديد من الناس عن أي دخل مادي يساعدهم علي ظروف المعيشة الصعبة .

وقامت وزارة القوي العاملة المصرية بعمل منحة قيمتها 500 جنيها للمواطنين المصريين المتضررة من الحجر المنزلي منذ عام 2021 وقد قامت بإعطاء المنحة مرة أخرى.

وتعاني الجمهورية المصرية من وباء صحي خطير متمثل بتفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في جميع المحافظات ، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وضوابط صحية ووقائية للحد من انتشار كوفيد-19 ، منها الحظر الجزئي والكامل ، كما انها خلفت تداعيات اقتصادية مزرية خاصة على العمال ، الامر الذي دفع وزارة القوى إلى صرف منحة العاملة الغير منتظمة .

إليك شروط الحصول على منحة العمالة :

أولاً: الشرط الأول، أن يكون الشخص المستفيد من هذه المنح بشكل كامل لا يملك أي وسيلة من وسائل العمل المختلفة والتي تجني عليه المال، حيث إذا تم اثبات ذلك فسوف يتم رفضه بشكل كامل.

ثانيًا: الشرط الثاني، ويمكن أن تحصل على المنحة الأرامل والمطلقات.

إليك رابط الاستعلام عن منحة 500 جنية للقوي العاملة الغير منتظمة :

أولاً: ولابد من الأشخاص المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة ، أن يتابعوا هذه الخطوات :.

أولاً: وفي الخطوة الأولى يترتب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة هو https://www.manpower.gov.eg

ثانيًا: وفي الخطوة التالية، اضغط علي منحة العمالة الغير منتظمة

ثالثا: ثم يترتب على المستفيد من المنحة إدخال الرقم القومي قيم الضغط علي الاستعلام

رابعًا: وأخيرًا ، سوف تظهر كل المعلومات التي تريد معرفتها الخاصة بالعمالة الغير منتظمة

وفي تاريخ 14-4-2021، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين المديرية بمحافظة شمال سيناء 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم أثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وهذا التعيين الجديد في سيناء، يأتي ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

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