محدث 8 قتلى وعشرات الاصابات في انقلاب قطار ظهر اليوم الأحد شمال القاهرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:11 م
18 ابريل 2021
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أعلنت وسائل الاعلام المصرية اليوم الاحد 18-4-2021 مصرع 8 أشخاص واصابة العشرات بجراح مختلفة نتيجة حادث خروج قطار طوخ عن القضبان.

ووفقًا لوسائل الاعلام فقد توقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لأقرب المستشفيات.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء.

 

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