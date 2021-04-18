الجامعة العربيّة تحذّر من خطورة الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى

حذرت الجامعة العربيّة اليوم الاحد، من خطورة الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال.

وطالبت الجامعة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الدول والأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز دعمها لإنفاذ قواعد القانون الدولي حماية لحقوق الأسرى وخاصة زمن الوباء، وما توجبه اتفاقيات جنيف بهذا الشأن.

وأكدت دعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني، وقيادته، وأسراه الأبطال، إيمانا بعدالة قضيتهم وإرادتهم القوية، وحقهم المشروع في الصمود في مواجهة آلة القمع والتعذيب لسلطات الاحتلال، مشددة على ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي بتوفير الحماية اللازمة لهم.

كما باركت الجامعة نضال وتضحيات وصمود الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مذكرة العالم بمعاناتهم جراء الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياتهم.