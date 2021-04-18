ايران تتوعد بالرد على هجوم نطنز في الوقت المناسب

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الاحد، أن الرد على الحادث "الإرهابي" في منشأة نطنز النووية ضرورة حتمية وسيأتي في الوقت المناسب.

وقال قاليباف: "إن أعداء الشعب الإيراني متورطون في أنشطة إرهابية ضد الصناعة النووية الإيرانية، وكانوا يسعون من خلال الأعمال الإرهابية الى تعطيل أو تقليص النشاطات النووية".

كما شدد على رفع مستوى حماية المنشآت النووية من قبل الجهات المسؤولة، مؤكداً على أن الرد على الهجوم الإرهابي في نطنز، بات أمرا مؤكدا وسينفذ في الوقت المناسب.

وأشار قاليباف قائلاً :"أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة تحقق في إطار المادة الأولى من قانون العمل الاستراتيجي، وفي فترة وجيزة للغاية، ما أظهر الحد الأدنى بين الفاصل الزمني واتخاذ القرار والعمل في الصناعة النووية في البلاد، وذلك بفضل جهود العلماء الإيرانيين الشباب.

ولفت الى أن هذا الإنجاز المهم أثبت أن الصناعة النووية الإيرانية أصبحت محلية، وأن أي عمل غير مدروس وأي ضغوط تمارس لزعزعة الارادة الوطنية لتحقيق التقدم العلمي ستبوء بالفشل.