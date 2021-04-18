احصائية صادمة: 62 الف غارمة في الاردن 23 الف محكوم عليهن

كشفت احصائية نشرتها لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في الاردن عن وجود نحو 62 ألف غارمة في السجون الأردنية خاصة في الزرقاء واربد.

يُشار إلى أن لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية التقت اليوم الأحد 18-4-2021 وزير العدل أحمد الزيادات لمناقشة موضوع الغارمات.

وأوضح وزير العدل للحنة المرأة أن 23 الف من الغارمات محكوم عليهن في دوائر التنفيذ المدني على مبالغ أقل من 1000 دينار.

وقال: " أغلب الغارمات مدينات لشركات التمويل والمشاريع الصغيرة ومن ثم البنوك وبعدد 15 الف غارمة تقريبا لشركات التمويل والمشاريع الصغيرة 11والف للبنوك

وأضاف: "ارتفع عدد الغارمات منذ عام 2014 وحتى عام 2019 بما يقارب 10 أضعاف علاوة على ما سببته جائحة كورونا".