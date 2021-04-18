ايران تطلب من الإنتربول توقيف الشخص المشتبه به في هجوم "نطنز"

قالت مصادر صحفية ايرانية، اليوم الأحد :"بأن ايران طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول)، المساعدة في توقيف الشخص المشتبه به في تفجير منشأة نطنز النووية".

وأضافت المصادر:" إن الأجهزة الاستخبارية والقضائية الإيرانية تسعى حاليا الى توقيفه وإعادته الى البلاد".

وتابعت قائلة: " الشخص يبلغ من العمر 43 عاما، وبعد تحديد هويته، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الإنتربول من أجل توقيفه وإعادته".

جدير ذكره انه كان قد نشر التلفزيون الإيراني، أمس السبت، صورة للشخص المشتبه به في هجوم منشأة نطنز النووية، مشيرا إلى أنه يدعى "رضا كريمي"، إيراني الجنسية ويبلغ من العمر 43 عاما.