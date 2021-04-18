مسؤول بالصحة الاردنية يطالب بإلغاء حظر التجول في الأردن

طالب الدكتور حسام أبو فرسخ استشارى تشخيص الأمراض بالاردن اليوم الاحد، الحكومة والجهات المختصة، بإلغاء الحظر الشامل معتبرا أن استمراره، يطيل من عمر فيروس كورونا في الأردن.

وقال أبو فرسخ:" من يرى التزاحم في المحلات قبل ساعات بدء الحظر ويومي الخميس والسبت يدرك تماما كيف أن الحظر يطيل في عمر الكورونا.

كما أكد أنه من شأن ذلك أن يجعل الجائحة أكثر سوءا ويفاقم الأزمة، مضيفاً انه :" ليس بالضرورة أن يكون الإجراء الأكثر تشددا أنفع للكورونا".

جدير ذكره انه قررت الحكومة تحديد ساعات الحظر الجزئي في الأردن خلال شهر رمضان المبارك، لتصبح من الساعة السابعة مساء للأفراد، وحتى السادسة صباحا، فيما أصبح الحظر للمنشآت لتصبح من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، فضلا عن الاستمرار بالحظر الشامل يوم الجمعة.