مشعل: يجب اجبار الاحتلال للإفراج عن الاسرى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل: "يجب إجبار الاحتلال الإسرائيلي قهرًا للإفراج عن الأسرى الأبطال من سجونه ومعتقلاته"، مؤكدًا أن الأسرى أنموذج الحرية وحريتهم مطلب الفلسطينيين.

وأضاف مشعل في تصريحات صحفية: "يجب علينا أن نسعى بكل الوسائل المتاحة للتخفيف من معاناة أسرانا والإفراج عنهم، لافتًا إلى أن الضمير الشعبي الفلسطيني حي ومتابع لقضية الأسرى وهي في وجدانه.

وأكد رئيس حماس في الخارج، أن الحركة ستتحرك بمضاعفة جهدها للعمل على تحرير أسرانا، وستسخر كل الطاقات للوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال.