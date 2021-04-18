4 قنوات مهمة: تردد قنوات القران الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2021

تشهد محركات البحث العالمية خلال الأيام الحالية بحثًا مكثفًا حول تردد قنوات القرآن الكريم 2021 لمتابعة أهم البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك 1442

ويحرص المسلمون على تثبيت تردد القنوات القرآنية للاستماع إلى مزامير القرآن الكريم في مكة المكرمة وغيرها من الدول العربية لا سيما المصريين ايضًا.

وننشر لكم في هذا المقال عبر موقع فلسطين اليوم ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2021، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك، تابعوا معنا

تردد قنوات القرآن على النايل سات

تقوم قنوات القرآن الكريم بإذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يوميا طوال 7 أيام في الأسبوع، بأصوات العديد من الشيوخ الموقرين، وسنتابع معكم عددا من ترددات عدة قنوات تذيع القرآن الكريم بجودة ممتازة فتابعوا معنا

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة QURAN TV القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.