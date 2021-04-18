أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ اليوم الأحد 18-4-2021 فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية غدًا الاثنين.

وأوضح صباغ في كلمته خلال الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب السوري اليوم الاحد، أن باب الترشح سيبدأ غدًا الاثنين 19 نيسان/ أبريل وسيستمر لمدة 10 أيام يوم الأربعاء 28 نيسان ابريل.

ودعا صباغ الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا قبل نهاية 28 نيسان المقبل.

كما أعلن رئيس مجلس الشعب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 أيار/ مايو 2021، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 من الشهر نفسه.

وقال صباغ: "نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن".

وأضاف: "سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب السوري والحفاظ عليها، وأن الانتخابات هي باب من أبواب حماية الاستقلال عبر الالتزام بقدسية الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب.

وبيّن صباغ أن "الدول الغربية منعت مشاركة السوريين لديها من المشاركة في الانتخابات السورية عبر إغلاق السفارات"، معتبرا أن إنجاز الاستحقاقات الدستورية "جزء من الانتصار على المحتلين والإرهابيين على اختلاف مشاربهم".