أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-4-2021

شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18-4-2021، استقراراً بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري في المقال التالي ان يقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-4-2020، لما لها من اهمية كبيرة حيث زادت عمليات بحث المتابعين عنها على محركات البحث.

سعر جرام الذهب عيار 24 (882 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 882 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (773 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 773 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (663 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6182)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6182 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 242 نحو 27364 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 873 أددلف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1775 دولارا ببداية التعاملات امس.

هكذا وصلنا بكم إلى ختام مقالنا حول اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد

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