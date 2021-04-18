هل يجوز إعطاء لقاح "كورونا" للصائم؟

بعد مرور عدة أيام على بداية شهر رمضان المبارك تتواصل التساؤلات بشأن جواز تلقي لقاح كورونا فترة الصيام ، واذا ما كان اللقاح يفطر الصائم ام لا .

صدرت فتوى بشأن لقاح كورونا في السعودية عن مفتي عام السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، حيث قال ان لقاح كورونا ليس مفطرا للصيام.

وأوضح آل الشيخ ردا على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام؟ أن لقاح كورونا ليس مفطرا للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر.

وتستمر عملية التطعيم في أغلب البلدان العربية والإسلامية مع تفاوت في وتيرة التلقيح من دولة لأخرى.

وكانت وزارة الصحة الكويتية طلبت فتوى شرعية من الهيئة الدينية العليا في البلاد، حول حكم الحصول على حقنة اللقاح أثناء الصيام، لترد الأخيرة بـ "جواز التطعيم" وأنه "لا يفسد الصيام البتة".