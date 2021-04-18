أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية امام الليرة السورية اليوم الاحد الموافق 18-4-2021 ، فقد سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية تراجعًا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين أعلن مصرف سوريا المركزي، عن رفع سعر صرف الليرة الرسمي في مقابل الدولار إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء ، للمزيد تابع معنا .

أسعار صرف الدولار والعملات أمام الليرة السورية اليوم الاحد 18-4-2021 :

وعن السعر الرسمي المعتمد كان مثبتاً منذ يونيو/ حزيران الماضي على 1256 ليرة للدولار، وكان قبل الازمة الدائرة في سوريا عام 2011 سعر الصرف يعادل 47 ليرة للدولار، إلا أن أثره جاء إيجابيا في السوق السوداء.

وبحسب وسائل إعلام سورية محلية، فقد تراجعت أسعار جميع العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية إثر هذا القرار ، وهو وضع حال استمراره سيمكن المركزي السوري من إحكام سيطرته على سوق العملة وإعادة الدولار إلى القنوات الرسمية، في وقت تضغط فيه الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وعن تداعيات انهيار الليرة السورية منذ سنوات ، أدى إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

صباح اليوم ، انخفض سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية ليصل إلى 3075 ليرة للشراء، و3150 ليرة للبيع، مقابل 3080 ليرة للشراء و3175 ليرة للبيع، في ختام تعاملات يوم أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 4244 ليرة للشراء، و4358 ليرة للبيع، مقابل 4237 ليرة للشراء و4378 ليرة للبيع، ولقد سجل سعر اليورو الأوروبي، عند فتح تعاملات الأحد نحو 3680 ليرة للشراء، و3774 ليرة للبيع، مقابل 3684 ليرة للشراء و3802 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس.

أما سعر الدرهم الإماراتي في سوريا جاء لدى السوق غير الرسمية عند مستوى 834 ليرة للشراء، و858 ليرة للبيع، مقابل 836 ليرة للشراء و864 ليرة للبيع، أمس، ولقد سجل سعر الريال السعودي في سوريا، صباح الأحد، لدى السوق الموازية نحو 818 ليرة للشراء، و841 ليرة للبيع، مقابل 819 ليرة للشراء و847 ليرة للبيع، أمس السبت

وعن سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم، سجل صرفه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 10193 ليرة للشراء، و10467 ليرة للبيع.