ماذا قال مجدلاني بشأن المساعي لتوفير مخصصات الشؤون الاجتماعية؟

ماذا قال مجدلاني بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية؟

أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية ، اليوم الأحد 18/4/2021 انه حتى اللحظة كانت المساعي مستمرة للحصول على قرض لتوفير مخصصات الشؤون الاجتماعية

وتابع" نبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان الفضيل، مدينا ًمحاولات استغلال مخصصات الفقراء وتوظيفها لأغراض سياسية وانتخابية.

ومن جانبها اوضحت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الاحد 18/4/2021 ،" ان الوزارة كانت تنتظر أن يتم صرف دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية خلال مارس ولكن يبدو أن هناك مشكلة في الصرف، موضحةً ان قرار الصرف ليس بيد وزارة التنمية بغزة ونعلم ونقدر وضع الأسر وخاصة في شهر رمضان.

وشددت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة الاقصى انه لا معلومة جديدة حتى اللحظة بخصوص صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ونأمل أن تتغير الظروف ويتم الصرف خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت " هناك تعاون بيننا وبين التنمية الاجتماعية في رام الله ولكن فيما يتعلق بموضوع الصرف لا يوجد معلومة أكيدة متوفرة وما يتوفر لدينا أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لصرفها".

وأشارت الى انه كل من طرق أبواب مديريات الوزارة لطلب مساعدة طارئة يتم بالفعل صرف المساعدات له وفق ما هو متوفر، ويتم صرف مساعدات العلاج وبدل إيجار وتكون الأولوية لمنتفعي برنامج الضمان الاجتماعي.

نوهت الى ان عدد منتفعي الشؤون الاجتماعية بلغ 79 ألف منتفع واستفاد منهم من بداية شهر رمضان 27 ألف منتفع من خلال المؤسسات المحلية والدولية العاملة بغزة، معتبرةً ان الأولوية في تقديم المساعدات لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في حال توفر أي برنامج لخدمتهم في ظل الوضع الصعب في قطاع غزة.