أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد اليوم الاحد 18-4-2021

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية ببغداد والمحال الصرافة اليوم الاحد 18-4-2021 ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم لقد ارفقنا لكم سعر صرف الدولار أمام الدينار الكويتي وهو على النحو التالي :

سعر صرف الدولار في بغداد اليوم الاحد 18-4-2021 :

وفي بغداد سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية وبلغت 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، فيما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا.

بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي لهذا اليوم .