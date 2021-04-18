أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد اليوم الاحد 18-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:24 ص
18 ابريل 2021
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد اليوم الاحد 18-4-2021
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أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية ببغداد والمحال الصرافة اليوم الاحد 18-4-2021 ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم لقد ارفقنا لكم سعر صرف الدولار أمام الدينار الكويتي وهو على النحو التالي :

سعر صرف الدولار في بغداد اليوم الاحد 18-4-2021 :

وفي بغداد سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية وبلغت 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، فيما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا.

بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي لهذا اليوم .

 

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