أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاحد الموافق ١٨-٤-٢٠٢١

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاحد الموافق ١٨-٤-٢٠٢١ ولقد نشر موقع فلسطين اليوم أسعار الصرف في الكويت عن موقع بنك الكويت الوطني ، وهي على النحو التالي:-

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الكويت اليوم 18-4-2021 :

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الكويت السبت 17-4-2021 :

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في فروع المصرف المتحد عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، 52.17 للبيع، فيما سجل مستوي سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، 49.59 جنيه للشراء، و54.61 للبيع.

وفي مصرف العربي الدولي تداول سعر صرف الدينار الكويتي امام الجنيه عند مستوى 51.52 للشراء، و52.18 للبيع.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي،

وداخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي استقر سعر صرف الدينار مقابل الجنيه المصري، عند 49.01 جنيه للشراء، 52.15 للبيع، قابلة ارتفاع سعر الدينار الكويتي بشكل طفيف أمام نظيرها الدولار الأمريكي لتصل مستويات التداول اليوم عند مستوى 3.32 دولار.

صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات وصل عند مستوى 12.37 ريال