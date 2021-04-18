هل السودان أهدت الأردن لحوماً مبردة ؟

نفت وزارة الزراعة الأردنية صحة معلومات تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، حول اهداء السودان 35 طنا من اللحوم المبردة للشعب الاردني.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد 18/4/2021 ان لا صحة لهذا الخبر، مشيرة الى قيامها بفتح باب استيراد اللحوم الطازجة من السودان، وذلك سعيا لتنويع مصادر اللحوم من مناشئ مختلفة ولما تمتاز به لحوم الضأن السودانية من جودة عالية وأسعار منافسة ودعما للاقتصاد السوداني الشقيق.

وقالت الوزارة ان اجراءاتها الخاصة بالاستيراد والتي تجاوزت 150 الف رأس حي بواقع 2250 طنا منذ بداية الشهر، و800 طن من اللحوم الضأن المستوردة ( مبرد ومجمد )، والقطيع المحلي من الضأن، والذي يتيح للاسواق المحلية أكثر من 500 طن شهريا، قد أدت الى توازن اسعار وتوفر اللحوم بكميات مناسبة.

وأضافت ان هذه الاجراءات جاءت لتنويع مصادر استيراد اللحوم مبكرا، حيث اوفدت الوزارة وقبل الشهر الفضيل، لجنة فنية مختصة للسودان، آخذة بالإجراءات الصحية اللازمة، وكانت نتائج تقرير اللجنة الموافقة على فتح باب الاستيراد واعتماد ثلاثة مسالخ، وأعطت رخصا لكل الشركات التي تقدمت بطلبات استيراد، لزيادة التنافس ومنع الاحتكار.