الأعلى منذُ بدء الجائحة.. صحة غزة تسجل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، تسجيل 23 حالة وفاة و466 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انها سجلت حالات تعافي 1501 حالة جديدة من مصابي الفيروس، موكدةً أن اجمالي الإصابات بـ"كورونا" ارتفع نحو 90088 إصابة، والحالات النشطة 20178 حالة، والمتعافين 69149 حالة تعافٍ وذلك من بدء الجائحة.

وأوضحت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 421 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 305 حالة، مشيرةً إلى ان الصحة أجرت 1131 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية.

وبشأن التطعيمات، وصل إجمالي الجرعات لقطاع غزة 81600 جرعة وتكفي 40800 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 33023 شخص