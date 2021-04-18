الشخرة يوضح  : انخفاض إصابات كورونا يعود لهذا السبب!

أكد د. كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، صباح اليوم الأحد 18/4/2021 ، ان انخفاض الحالات بفيروس كورونا في فلسطين ، لا يعني تحسن الوضع الوبائي ، وانما السبب يعود لعدم اجراءات الفحوصات بسبب الاضرابات التي تؤثر على عملية سحب العينات.

وأوضح الشخرة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن أعداد الوفاة تظهر الوضع الوبائي خاصةً بعد تسجيل 28 حالة وفاة بفيروس كورونا في الضفة وغزة وهذا عدد كبير جداً.

وأشار الشخرة إلى أن نسبة إيجابية الفحوصات وصلت إلى 35% في غزة و21% في الضفة الغربية، وبالتالي تلك النسب عالية جداً، منوهاً إلى ان أعداد الإصابات في المستشفيات عالي جداً أيضاً إن كان في العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال "لا أريد أن أظهر التشاؤم لدى المواطن الفلسطيني ولكن هذا الواقع على الأرض، وهذا كله بسبب عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ولا حتى لبس الكمامات ولا التجمعات".