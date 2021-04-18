كورونا عالمياً : ترتيب الدول من حيث أعداد الوفيات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الاحد 18/4/2021 عن آخر أرقام وبيانات الصادرة بشأن وفيات واصابات كورونا عالمياً ، حيث اشارت الى ارتفاع الوفيات لـ3 ملايين و9 آلاف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 140 مليونا حتى الآن.

وقالت ان الولايات المتحدة سجلت (المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات أكبر حصيلة وفيات بلغت نحو 567 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 31 مليونا.

المرتبة الثانية : "البرازيل" حصد الوباء فيها حياة نحو 372 ألف شخص حتى الآن، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 14 مليونا.

المرتبة الثالثة:" المكسيك جاءت فيه اعداد الوفيات حوالي 213 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

المرتبة الرابعة : الهند حيث بلغت حصيلة الوفيات نحو 176 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها منذ بداية تفشي الوباء 14.5 مليون إصابة.

المرتبة الخامسة: بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 128 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 4.4 مليون حتى الآن، المرتبة السادسة : إيطاليا حيث حصد وباء كورونا فيها أرواح نحو 117 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 3.9 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

المرتبة السابعة : "فرنسا" تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 100 ألف وفاة، وتم تسجيل أكثر من 5.3 مليون إصابة.

المرتبة الثامنة :"روسيا" حيث سجلت نحو 104 آلاف حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 5 ملايين و640 ألف إصابة.

المرتبة التاسعة : "ألمانيا" حصدت كورونا 80 ألف حالة وفاة، وتجاوز مجموع الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و139 ألف إصابة، تليها إسبانيا (المرتبة العاشرة) التي حصد فيها الوباء أرواح 77 ألف شخص وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3.4 مليون إصابة.