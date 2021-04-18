تفاصيل ما سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم.. فهل هناك قرارات بشأن الانتخابات؟

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"، اليوم الأحد 18/4/2021 ، ان اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيُعقد مساء اليوم برئاسة رئيس السلطة محمود عباس ، ويليها اجتماع للجنة المركزية غداً ، لبحث العديد من القضايا وعلى رأسها الانتخابات .

وقال الأحمد خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة " فلسطين اليوم " ان الاجتماعات متواصلة ، حيث عقد خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً لفصائل منظمة التحرير لبحث الانتخابات وكافة الخيارات بشأن عرقلة الاحتلال الانتخابات في القدس .

وبشأن أهم الملفات التي سيتم بحثها اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، قال ان الانتخابات في القدس تأخذ حيز كبير من الإجتماع وخاصة في ظل إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في القدس ، وبحث نتائج الاتصالات التي تُجرى حالياً مع كافة الاطراف الدولية للإعلان عن موقف الاحتلال من اجراء الانتخابات في القدس .

وبين ان رئيس السطلة سيستعرض خلال الاجتماع ابرز الاتصالات التي أجريت خلال الايام الماضية مع كافة الاطراف ، لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن الانتخابات في حال رفض الاحتلال اجراءها في القدس .

وأشار الى ان اجتماع اللجنة المركزية سيبحث ايضاً العدوان الاسرائيلي على شعبنا بالإضافة الى العلاقة مع الولايات المتحدة .