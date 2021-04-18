التشيك تطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد

أعلنت السلطات التشيكية، أنها أمهلت 18 دبلوماسيًا روسيًا 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد رصد الحكومة شبهات أمنية عليهم.

وقال وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، أمس السبت، إن" تم طرد 18 دبلوماسيا روسيا، من البلاد للاشتباه بعلاقتهم مع الخدمات الخاصة الروسية".

وعن سبب الخطوة، ادعى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، "تورط الدبلوماسيين الروس المشتبه في عملهم كضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية في تفجير مستودع للذخيرة في فربتيس عام 2014".

وردت وزارة الخارجية الروسية على تلك الخطوة، مؤكدة أن "براغ تدرك جيدا ما الذي سيلي طرد الدبلوماسيين الروس".

وكانت الإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن، قد أعلنت طرد 10 دبلوماسيين بزعم تدخلهم في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، فيما ردت موسكو بالمثل.