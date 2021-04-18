موعد الإفطار والسحور اليوم الـسادس من شهر رمضان في غزة 2021

يبحث المواطنون في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة عن موعد الإفطار والسحور في اليوم الأحد 18/4/2021 الـسادس من شهر رمضان ، وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم مواقيت الصلاة ومواعيد الافطار والسحور لليوم السادس من شهر رمضان 2021 .
وفيما يلي موعد الافطار والسحور في قطاع غزة اليوم السادس 18/4/2021 –السادس من شهر رمضان
موعد اذان الفجر في غزة فلسطين 04:36 AM
وقت السحور في غزة فلسطين حتى 15 دقيقة قبل 04:36 AM
وقت الشروق في غزة فلسطين 06:10 AM
موعد اذان الظهر في غزة فلسطين 12:42 PM
موعد اذان العصر في غزة فلسطين 04:19 PM
موعد اذان المغرب في غزة فلسطين 07:15 PM
وقت الإفطار في غزة فلسطين 07:15 PM
موعد اذان العشاء في غزة فلسطين 08:36 PM