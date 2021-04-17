طقس مكة المكرمة حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد

طقس مكة المكرمة وآخر تحديثات الحالة الجوية في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، حيث تشهد منطقة الخليج العربي في هذا الوقت من العام العديد من التغيرات الجوية على مدار اليوم، فتارة تهطل الأمطار، بينما ترتفع درجة الحرارة في محافظات عدة، وكذلك هو الحال في المملكة العربية السعودية، التي تميل إلى ارتفاع درجة الحرارة معظم أوقات العام، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة يُحذر من هطول الأمطار الرعدية على العديد من المحافظات، وعلى رأسها مكة المكرمة.

طقس مكة المكرمة وآخر تحديثات الحالة الجوية في السعودية

أخبار طقس مكة المكرمة

وأشار المركز، أن هناك تنبؤات برياح خفيفة مع الأمطار على مدار الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد في مكة والمناطق التي تحيط بها، فتشير توقعات الطقس ليوم الأحد بأن درجة الحرارة ستصل إلى 38 درجة مئوية، وسيكون هناك زخات من الأمطار الرعدية التي تصحبها الأتربة والرياح السطحية.

بينما في نفس اليوم خلال ساعات الليل ستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة، ومن المتوقع أن يكون هناك موجة أخرى من الأمطار الرعدية، بالإضافة إلى الغيوم التي تغطي مناطق متعددة ومتفرقة من محافظة مكة.

طقس مكة المكرمة وآخر تحديثات الحالة الجوية في السعودية

وعن طقس الاثنين المقبل خلال ساعات النهار، فإن الأجواء ستكون صافية بحسب تصريحات المركز، ولكن ستصل درجة الحرارة العظمى في ساعات النهار إلى 38 درجة، وفي ساعات الليل ستنخفض لتصل إلى 28 درجة، ومن المتوقع أن يكون هناك حالات من الغيوب المتفرقة على مناطق عدة، وكذلك هو الحال، يوم الثلاثاء المقبل.

طقس السعودية في مكة

بينما يوم الأربعاء المقبل تشتد درجات الحرارة حتى نصل إلى أجواء شديد الحرارة خلال ساعات النهار، والتي تصل إلى 42 درجة، بينما في ساعات الليل تنخفض إلى 30 درجة، وستكون الأجواء خلال ساعات الليل الأولى صافية، وهو نفس طقس الخميس المقبل حار خلال فترات النهار، وغيوم متفرقة خلال ساعات الليل.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة وهو نهاية الأسبوع، على أن تكون هناك غيوم متفرقة خلال ساعات النهار، وتصل درجة الحرارة إلى 39 درجة، بينما في الليل تصل إلى 29 درجة، مع اعتدال الجو وصفاءه.

طقس مكة المكرمة وآخر تحديثات الحالة الجوية في السعوديةطقس مكة المكرمة وآخر تحديثات الحالة الجوية في السعوديةطقس مكة المكرمة وآخر تحديثات الحالة الجوية في السعودية.