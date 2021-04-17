موعد مباراة الأهلي الزمالك والقنوات الناقلة 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، توقيت مباراة القمة كما يُطلق عيلها هي المباراة التي تجمع بين قطبي كرة القدم المصرية، وهما النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك، وتحصل دائمًا المباراة على شعبية وترويج عال.

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك بمتابعة كبيرة، سواء من الجماهير في مصر أو الجماهير في الوطن العربي، وتأتي المباراة في إطار الجولة الرابعة المؤجلة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويتم نقلها من خلال استاد القاهرة الدولي غدًا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وقد تمكن النادي الأهلي من الوصول إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، وتعتبر هذه دفعة معنوية كبيرة للمارد الأحمر، وسيحاول أن يقتنص ثلاث نقاط اليوم من نظيره نادي الزمالك، ليعلي من ترتيبه، حيث أنه في المركز الرابع برصيد نقاط 27 نقطة ليستكمل مسيرة انتصاراته، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وخصوصًا وأنه يعاني من إصابات عديدة بين اللاعبين في الفريق.

ويتصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقاط 33 نقطة، وذلك بعد أن تمكن من خوض إحدى عشر مباراة حتى الآن، ويدخل المباراة المقرر عقدها غدًا محاولًا الحصول على الفوز، وخصوصًا بعد أن انهزم في آخر لقاء جمع بينه وبين النادي الأهلي، وجاء ذلك في نهائي أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويتم عقد اللقاء الأحد الموافق 18 من شهر أبريل الجاري 2021، وذلك في الأوقات التالية:

التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة من خلال سلسلة قنوات أون تايم سبورت، والتي حصلت على حقوق نقل مباريات الدوري المصري كافة، وتُنقل المباراة بالتحديد من خلال قناة ON TIME SPORT1.