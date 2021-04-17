إيطاليا: تسجيل اكثر من 300 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، عن تسجيل 310 وفيات و15370 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 429 وفاة و15943 إصابة في اليوم السابق.

وأوضحت الصحة الايطالية انه ارتفع عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة إلى ثلاثة ملايين و857443 إصابة مؤكدة، منها 116676 حالة وفاة و505308 حالات نشطة وثلاثة ملايين و235459 حالة شفاء.

كما لفتت إلى تماثل 16484 مريضا للشفاء من الفيروس في البلاد خلال اليوم الأخير.

جدير ذكره انه تتصدر إيطاليا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأوروبية تضررا بعدوى كورونا "كوفيد-19" بعد بريطانيا.